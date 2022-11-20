Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина320/360 мм
- Длина320/370 мм
- Вес5.5 кг
- Объем20000/30000 мл
- Материалсталь
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья Модерн со спинкой, 200 см
Скамья Шевалье 1/1
Скамья Шевалье 3
Скамья Ренессанс 3
Скамья Аллея, 200 см
Скамья Пурркара, венге
Скамейка парковая «Forest» 2000 графит
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди