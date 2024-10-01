Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Диаметр90 мм
- Объем0.5 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая
Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л
Тарелка для пасты «Пастораль»
Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный
Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая
Щипцы для спагетти «Проотель 210»
Настольная подкладка бамбук, светлое дерево
Вилка столовая «Аркада»
Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый
Нож для бифштекса «Джамбо», красный
Стакан смесительный, стекло, прозрачный
Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком
Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый
Стакан «Америка 20х» смесительный
Стакан «Сакура Алкеми», смесительный
Стакан «Свизл Чек» смесительный, хрусталь, прозрачный
Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло
Стакан смесительный, хрусталь 0,75л
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Моушн», хрустальное стекло
Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая
Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л
Тарелка для пасты «Пастораль»
Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный