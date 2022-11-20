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Кожзам Cometa, искусственная кожа

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Чехол на растущий стул, бежевый

Характеристики товара

Описание

Износостойкость: 20000 циклов

Состав: основа - 50% ХБ, 50% ПЭ; верхний слой - 100% двухслойный ПУ

Плотность: 430 г/кв.м

Ширина: 140 см

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