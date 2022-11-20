Характеристики товара
Описание
Износостойкость: 20000 циклов
Состав: основа - 50% ХБ, 50% ПЭ; верхний слой - 100% двухслойный ПУ
Плотность: 430 г/кв.м
Ширина: 140 см
Износостойкость: 20000 циклов
Состав: основа - 50% ХБ, 50% ПЭ; верхний слой - 100% двухслойный ПУ
Плотность: 430 г/кв.м
Ширина: 140 см
Ткань Корона, жаккард
Ткань Арш, жаккард
Ткань Санта, жаккард
Ткань Ромб, жаккард
Ткань Винтаж, жаккард
Ткань Виолетта, жаккард
Ткань Galaxy, микрофибра
Ткань Scandinavia, рогожка
Ткань Sparta, рогожка
Ткань Studio, жаккард
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Стойка LEURBARRIER (широкая лента)
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