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Кресло Альфа

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 910-1040 мм

Ширина: 590 мм

Глубина: 580 мм

Высота до сидения: 460-520 мм

Производство - Россия

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