Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота970/1070 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материалпластик, ткань
- Цветоранжевый, черный
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