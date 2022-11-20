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Кресло офисное / Джокер Z / (black+white) черно-белый пластик / черная ткань / белая экокожа

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Характеристики товара

Описание

Новая модель компьютерного кресла ДЖОКЕР Z разрабатывалось с учетом дизайнерских решений кресел ультрасовременных спорткаров. Для более удобной посадки кресло имеет развитую боковую поддержку спины и ног, а также высокий удобный подголовник. Все это позволяет равномерно распределять нагрузку на тело и Вы сможете работать в кресле долгое время с минимальной усталостью. Необычной формы подлокотники не только удобны, но и служат ярким элементом дизайна в стиле Хай-Тек. Приобретая кресло ДЖОКЕР Z, Вы гарантированно получите комфорт и технологичность и подчеркнете свою индивидуальность. "Дышащая" вставка из ткани. Удобный большой подголовник. Подлокотники уникальной, дизайнерской формы. Газ-патрон закрыт декоративным телескопическим кожухом. Ролики с белыми вставками под цвет корпуса..Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:20.72
Объем,м3:0,192
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1330 мм
  • Ширина630 мм
  • Длина670 мм
  • Материалткань, экокожа
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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