Характеристики товара
Описание
Новая модель компьютерного кресла ДЖОКЕР Z разрабатывалось с учетом дизайнерских решений кресел ультрасовременных спорткаров. Для более удобной посадки кресло имеет развитую боковую поддержку спины и ног, а также высокий удобный подголовник. Все это позволяет равномерно распределять нагрузку на тело и Вы сможете работать в кресле долгое время с минимальной усталостью. Необычной формы подлокотники не только удобны, но и служат ярким элементом дизайна в стиле Хай-Тек. Приобретая кресло ДЖОКЕР Z, Вы гарантированно получите комфорт и технологичность и подчеркнете свою индивидуальность. "Дышащая" вставка из ткани. Удобный большой подголовник. Подлокотники уникальной, дизайнерской формы. Газ-патрон закрыт декоративным телескопическим кожухом. Ролики с белыми вставками под цвет корпуса..Максимальная нагрузка 120 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:20.72
Объем,м3:0,192
Количество мест:1
Основные характеристики
- Высота1330 мм
- Ширина630 мм
- Длина670 мм
- Материалткань, экокожа
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия