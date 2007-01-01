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Кресло College CLG-627 LTU-A Black

Артикул: CH-074-112
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло College CLG-627 LTU-A Black - это эксклюзивное кресло руководителя премиум класса. Кожа PU, подлокотники из литого алюминия с мягкими накладками, крестовина - литой алюминий, синхромеханизм наклона спинки и сиденья с фиксацией в 4-х положениях и регулировкой под вес сидящего, наполнитель кресла формованный ППУ
Кресло руководителя College CLG-627 LTU-A Black - это кресло для тех, кто ценит стиль и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1200/1250 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья450/500 мм
  • Материал каркасаалюминий, пластик
  • Цветчерный
  • Обивкакожа PU

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.24 м3

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Кресло College CLG-627 LTU-A Black
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