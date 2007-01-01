Характеристики товара
Описание
Кресло College CLG-627 LTU-A Black - это эксклюзивное кресло руководителя премиум класса. Кожа PU, подлокотники из литого алюминия с мягкими накладками, крестовина - литой алюминий, синхромеханизм наклона спинки и сиденья с фиксацией в 4-х положениях и регулировкой под вес сидящего, наполнитель кресла формованный ППУ
Кресло руководителя College CLG-627 LTU-A Black - это кресло для тех, кто ценит стиль и комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина720 мм
- Высота1200/1250 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья450/500 мм
- Материал каркасаалюминий, пластик
- Цветчерный
- Обивкакожа PU
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.24 м3