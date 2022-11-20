Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота970/1070 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материалпластик, ткань
- Цветсерый, черный
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