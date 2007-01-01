Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота970/1070 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес12 кг
- Материалпластик, ткань
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет