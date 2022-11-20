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Кресло Bamboo Сетка Серый

Артикул: CH-052-339
11 оценок
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Кресло Bamboo Сетка Оранжевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Материалпластик, ткань
  • Цветсерый, черный

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