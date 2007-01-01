Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Drift Full M, экокожа черная
41 оценка
23 630
Товар в корзине. Перейти
Кресло Drift Full M, экокожа черная - фото 1

Кресло Drift Full M, экокожа черная

Артикул: CH-020-834
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Drift Full M, кожа бежевая
Фотография товара Кресло Drift Full M, кожа бежевая от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Drift Full M, экокожа коричневая
Фотография товара Кресло Drift Full M, экокожа коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Механизм: мультиблок
Подлокотники: алюминий
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес18.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияБеларусь
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло для офиса МГ-21 T от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-21 T, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-21 T

50
Настоящее фото товара Кресло для офиса BONN A LX, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло для офиса BONN A LX

36
Настоящее фото товара Кресло Deco Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло Deco Экокожа Бежевый

32
  • бежевый
  • черный
В наличии 69 шт.
Настоящее фото товара Кресло Long TM, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от20 930
Оптовая цена

Кресло Long TM, экокожа коричневая

31
  • коричневый
  • черный
В наличии 63 шт.
Фотография товара Диван Бари, 2х местный, без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бари, 2х местный, без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Диван Бари, 2х местный, без подлокотников

35
Фотография товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл , произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл

37
Фотография товара Диван Модена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Модена, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Диван Модена

31
Фотография товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
32 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа

34
  • коричневый
  • черный
В наличии 118 шт.
Фотография товара Диван Статус 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Статус 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Диван Статус 2х местный

53
Фотография товара Диван Marchmallow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Marchmallow, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена

Диван Marchmallow

39

Другие товары из раздела кожаные кресла

Фотография товара Кресло для офиса МГ-28 хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-28 хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-28 хром

50
Фотография товара Кресло для офиса КЛЕРК PL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса КЛЕРК PL, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло для офиса КЛЕРК PL

32
Фотография товара Кресло для офиса МГ-18 RSJ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-18 RSJ, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-18 RSJ

47
Настоящее фото товара Кресло Boss T, ткань коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло Boss T, ткань коричневая

30
  • коричневый
  • серый
В наличии 42 шт.
Фотография товара Кресло офисное Абдал, пл PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, пл PU, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, пл PU

15
Фотография товара Кресло офисное Cody, экокожа серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло офисное Cody, экокожа серая

7
  • белый
  • черный
  • серый
В наличии 29 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-630 LXH-A Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-630 LXH-A Brown, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-630 LXH-A Brown

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло руководителя CLG-630 LXH-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя CLG-630 LXH-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло руководителя CLG-630 LXH-B Grey

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло CLG-630 LXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CLG-630 LXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Кресло CLG-630 LXH-C Beige

14
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Аполл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл, красный

6

Товар в корзине

Кресло Drift Full M, экокожа черная
Кресло Drift Full M, экокожа черная
от 23 630
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности