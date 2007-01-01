Характеристики товара
Описание
Функциональные характеристики:
- Подлокотники: Металлические подлокотники с экокожей не только украшают кресло, но и гарантируют высокий уровень комфорта при длительной работе.
- Механизм «Мультиблок»: Механизм качания с возможностью фиксации в различных положениях кресла поможет найти удобное положение тела.
- Хромированная стальная крестовина: Кресло впечатляет своей прочностью, выдерживая нагрузку до 120 кг, что обеспечивает его долговечность и надежность.
- Монолитный каркас: Каркас из монолитного материала является залогом долгосрочного использования и отличной износостойкости.
- Ролики для паркета: Специальные ролики с диаметром штока 11 мм обеспечивают мягкое и бесшумное перемещение по паркету, сохраняя его в первозданном виде.
- Экокожа бежевого цвета: Легкий в уходе и приятный на ощупь материал обивки добавляет изысканности и статуса в ваш офисный интерьер.
- Рост: Эта модель идеально подходит для всех категорий роста — до 200 см, обеспечивая удобство для каждого пользователя.
2 шт / 1 кор
Вес 34 кг
Объем 0,27 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина660 мм
- Высота1080/1140 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес15.3 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет