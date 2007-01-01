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Настоящее фото товара Кресло Rio M, Экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rio M, Экокожа бежевая
36 оценок
16 880
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Кресло Rio M, Экокожа бежевая - фото 1Кресло Rio M, Экокожа бежевая - фото 2

Кресло Rio M, Экокожа бежевая

Артикул: CH-020-872
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1080/1140 мм
  • Высота до сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Rio M, черная кожа от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Функциональные характеристики:

  • Подлокотники: Металлические подлокотники с экокожей не только украшают кресло, но и гарантируют высокий уровень комфорта при длительной работе.
  • Механизм «Мультиблок»: Механизм качания с возможностью фиксации в различных положениях кресла поможет найти удобное положение тела.
Прочность и устойчивость:


  • Хромированная стальная крестовина: Кресло впечатляет своей прочностью, выдерживая нагрузку до 120 кг, что обеспечивает его долговечность и надежность.
  • Монолитный каркас: Каркас из монолитного материала является залогом долгосрочного использования и отличной износостойкости.
  • Ролики для паркета: Специальные ролики с диаметром штока 11 мм обеспечивают мягкое и бесшумное перемещение по паркету, сохраняя его в первозданном виде.
Эстетика и универсальность:


  • Экокожа бежевого цвета: Легкий в уходе и приятный на ощупь материал обивки добавляет изысканности и статуса в ваш офисный интерьер.
  • Рост: Эта модель идеально подходит для всех категорий роста — до 200 см, обеспечивая удобство для каждого пользователя.

2 шт / 1 кор
Вес 34 кг
Объем 0,27 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1080/1140 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес15.3 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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