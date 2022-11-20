Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота970/1070 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материалпластик, ткань
- Цветкрасный, черный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло офисное TopChairs Crown бежевоеВ наличии 22 шт.
Кресло офисное TopChairs Crown черное/коричневое
Кресло офисное TopChairs City S белоеВ наличии 37 шт.
Диван Mario Bellini
Диван Phoenix
Диван Soriana
Диван Phoeni
Диван Marchmallow
Кресло офисное Абдал, пластик
Кресло офисное Абдал, Хром PU
Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро
Стул Marco, белыйВ наличии 66 шт.
Стул Галс, кожзам капучино/ каркас капучино
Стул Ажемо, красныйВ наличии 2 шт.
Барный стул Минск
Стул Аврилле, черныйВ наличии 1 шт.
Стул Multicolor, деревянныйВ наличии 30 шт.
Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневоеВ наличии 32 шт.
Кресло Nemo
Кресло President Wood CF Экокожа ЧерныйВ наличии 22 шт.
Кресло офисное Абдал, пл PU
Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное БежевыйВ наличии 15 шт.
Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневыйВ наличии 17 шт.
Кресло Bamboo Сетка СерыйВ наличии 61 шт.
Кресло Bamboo Сетка ЧерныйВ наличии 62 шт.
Эргономичное кресло Dublin Сетка ЧерныйВ наличии 6 шт.