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Настоящее фото товара Кресло Bamboo Сетка Красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Bamboo Сетка Красный
13 оценок
6 080
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Bamboo Сетка Красный

Артикул: CH-052-337
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес12 кг
  • Материалпластик, ткань
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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