Характеристики товара
Описание
Конференц кресло идеально завершит композицию современного кабинета. Изящная чёрная металлическая конструкция гармонично впишется в любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина595 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Высота спинки480 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет