Настоящее фото товара Кресло Caifen, черный, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Caifen, черный, мокко
14 оценок
11 390
Кресло Caifen, черный, мокко - фото 1Кресло Caifen, черный, мокко - фото 2Кресло Caifen, черный, мокко - фото 3Кресло Caifen, черный, мокко - фото 4Кресло Caifen, черный, мокко - фото 5

Кресло Caifen, черный, мокко

Артикул: CH-080-099
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Конференц кресло идеально завершит композицию современного кабинета. Изящная чёрная металлическая конструкция гармонично впишется в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Высота спинки480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

