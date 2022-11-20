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Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик - фото 1Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик - фото 2Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик - фото 3Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик - фото 4

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Механизм качания Топ-ган с системой регулировки по высоте газ лифт 3 класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения. Мягкие подлокотники из экокожи дополнительно обеспечивают комфорт. Колеса выполнены из качественного пластика.


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Основные характеристики

  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья650/775 мм
  • Ширина655 мм
  • Глубина770 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Вес14.65 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка180
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки825 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки665 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки16.30 кг

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