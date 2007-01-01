Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Фриман Самба, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Фриман Самба
10 оценок
4 190
Кресло Фриман Самба - фото 1Кресло Фриман Самба - фото 2Кресло Фриман Самба - фото 3Кресло Фриман Самба - фото 4Кресло Фриман Самба - фото 5

Кресло Фриман Самба

Артикул: CH-069-630
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота995/1115 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло оператора имеет увеличенные мягкие подушки на спинке и сидении, обитые износостойкой тканью. Механизм, установленный на кресле, позволяет регулировать угол наклона высоты спинки и глубины сидения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота995/1115 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья435/555 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

