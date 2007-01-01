Характеристики товара
Описание
Кресло оператора имеет увеличенные мягкие подушки на спинке и сидении, обитые износостойкой тканью. Механизм, установленный на кресле, позволяет регулировать угол наклона высоты спинки и глубины сидения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина640 мм
- Высота995/1115 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья435/555 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет