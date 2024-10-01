Характеристики товара
Описание
SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.
Материал обивки акриловая сетка / ткань. Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Подголовник регулируемый
Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины сиденья. Крестовина пластиковая. Гарантия 3 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Глубина380 мм
- Высота1160/1220 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья370/430 мм
- Высота спинки590 мм
- Вес24 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.19 м3