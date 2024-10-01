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Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 5Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 6Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 7Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 8Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 9Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 10Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 11Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 12Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 13Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 14Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 15Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 16Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 17Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый - фото 18

Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый

Артикул: CH-067-729
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки акриловая сетка / ткань. Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Подголовник регулируемый
Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины сиденья. Крестовина пластиковая. Гарантия 3 года.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота1160/1220 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья370/430 мм
  • Высота спинки590 мм
  • Вес24 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3

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