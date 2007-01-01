Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Dart
6 оценок
26 390
NEW

Кресло Dart

Артикул: CH-083-636
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Высота1120/1200 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.

Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.
Плотная набивка, откидные подлокотники и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Многофункциональный механизм качания с проводным управлением обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Высота1120/1200 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья510/590 мм
  • Материалпластик, кожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.47 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Кресло Dart
Кресло Dart
26 390
В корзине

