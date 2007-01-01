Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Даш, букле Гуччи 110, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Даш, букле Гуччи 110
6 оценок
12 89057
29 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Даш, букле Гуччи 110 - фото 1Кресло Даш, букле Гуччи 110 - фото 2Кресло Даш, букле Гуччи 110 - фото 3Кресло Даш, букле Гуччи 110 - фото 4Кресло Даш, букле Гуччи 110 - фото 5Кресло Даш, букле Гуччи 110 - фото 6
Хит

Кресло Даш, букле Гуччи 110

Артикул: CH-087-867
6 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Вики, велюр Вельвет Люкс 17 серый
Фотография товара Кресло Вики, велюр Вельвет Люкс 17 серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Карлоу
Фотография товара Кресло Карлоу от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Дэш - современная модель для стильных коммерческих интерьеров.

Подходит для: кафе, рестораны, переговорные.

Преимущества:

- современный дизайн
- комфортная посадка
- универсальность применения

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Материалткань
  • Цветбелый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

Фотография товара Кресло Олби Квадро зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло Олби Квадро зелёный

5
В наличии 76 шт.

Товар в корзине

Кресло Даш, букле Гуччи 110
Кресло Даш, букле Гуччи 110
от 12 890
29 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности