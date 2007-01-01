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Настоящее фото товара Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997
7 оценок
25 89025
34 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997 - фото 1Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997 - фото 2Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997 - фото 3Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997 - фото 4Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997 - фото 5Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997 - фото 6
Распродажа

Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997

Артикул: CH-087-859
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина850 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Морис - современная модель для кафе и офисов.

Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.

Преимущества:

- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья650 мм
  • Высота до сиденья180 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, поролон, шенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасметалл по RAL

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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