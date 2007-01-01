Характеристики товара
Описание
Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости.
Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина550 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес9.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки19.78 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет