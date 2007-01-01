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Настоящее фото товара Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое
26 оценок
8 49051
17 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое - фото 1Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое - фото 2Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое - фото 3Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое - фото 4Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое - фото 5
Распродажа

Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое

Артикул: CH-008-544
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости.

Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес9.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки19.78 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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