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Настоящее фото товара Кресло Kron M, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Kron M, черная кожа
47 оценок
38 610
Товар в корзине. Перейти
Кресло Kron M, черная кожа - фото 1

Кресло Kron M, черная кожа

Артикул: CH-020-898
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1190/1250 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: Кожа Люкс
Механизм: мультиблок
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 20,4 кг
Объем: 0,182м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1190/1250 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес18.5 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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