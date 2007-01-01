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Настоящее фото товара Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, черное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, черное
26 оценок
8 49051
17 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, черное - фото 1Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, черное - фото 2Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, черное - фото 3Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, черное - фото 4Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, черное - фото 5
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Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, черное

Артикул: CH-008-543
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Стул оснащен подлокотниками, которые обеспечивают дополнительный комфорт во время длительных встреч или переговоров. Эргономичная спинка и мягкое сиденье создают ощущение уюта, что особенно важно для офисных конференц-стульев.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес9.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки19.78 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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