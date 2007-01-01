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Настоящее фото товара Кресло Polo S, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Polo S, черная сетка
44 оценки
16 200
Товар в корзине. Перейти
Кресло Polo S, черная сетка - фото 1

Кресло Polo S, черная сетка

Артикул: CH-024-050
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1150/1230 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: ткань
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета

Вес: 18,2 кг
Объем: 0,146 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1150/1230 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес16.5 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Вес упаковки18.50 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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