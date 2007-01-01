Характеристики товара
Описание
Уникальный каркас из металла и узкие подлокотники с небольшими накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный внешний вид. Кресло прекрасно впишется в любой интерьер.
Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки.
Обивка выполнена из высококачественного материала - экокожи "santorini", значительно превосходящего стандартные материалы по сроку эксплуатации. Кроме того, материал мягкий и приятный на ощупь, мало отличим от натуральной кожи.
Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки.
Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг.
Подлокотники имеют накладки из пластика.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина540 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветтемно-серый, хромированный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.18 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет