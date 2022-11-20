Товар в корзине. Перейти
Стул Сильвия - фото 1Стул Сильвия - фото 2Стул Сильвия - фото 3Стул Сильвия - фото 4Стул Сильвия - фото 5

Стул Сильвия

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба с пюпитром
Стул Самба с пюпитром
Следующий Стул София
Стул Самба с пюпитром

Характеристики товара

Описание

Высота: 850 мм

Ширина: 490 мм

Глубина: 530 мм

Высота до сидения: 470 мм

Производство - Россия

Габариты упаковки: 640*840*560
Объем 0,3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Кресло Newton, античный светлыйНастоящее фото товара Кресло Newton, античный светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена
9

Кресло Newton, античный светлый

Кресло Cinema, античный светлыйНастоящее фото товара Кресло Cinema, античный светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена
9

Кресло Cinema, античный светлый

Полукресло Лофт, малиновая кислота, ЖаккардНастоящее фото товара Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от14 79023
19 170 ₽Оптовая цена
6

Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард

Английское кресло с ушами РИЧАРДНастоящее фото товара Английское кресло с ушами РИЧАРД, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
12

Английское кресло с ушами РИЧАРД

Кресло для офиса МГ-19Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
11

Кресло для офиса МГ-19

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2