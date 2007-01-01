Характеристики товара
Описание
Кресло Нобель - это идеальное сочетание эргономичного дизайна, современных линий и высокого комфорта, созданное немецкими дизайнерами. Оно обеспечит вашей спине оптимальную поддержку благодаря регулируемому по высоте подголовнику и поясничной опоре. Мягкие подлокотники с 4D-регулировкой обеспечат удобство в течение всего рабочего дня. Механизм качания Donati с функцией фиксации в четырех положениях и сиденьем-слайдером позволит настроить угол наклона для максимального комфорта. Кресло также обладает регулировкой мягкости качания. С надежным газлифтом 3-го класса, крестовиной из нейлона и бесшумными колесами из PU оно прослужит вам долгие годы. Максимальная нагрузка 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина580 мм
- Высота1130/1230 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Вес21.4 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет