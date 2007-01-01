Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Nobel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Nobel, черный
15 оценок
37 490
Стул Nobel, черный - фото 1Стул Nobel, черный - фото 2Стул Nobel, черный - фото 3Стул Nobel, черный - фото 4Стул Nobel, черный - фото 5

Стул Nobel, черный

Артикул: CH-080-018
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1130/1230 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло Нобель - это идеальное сочетание эргономичного дизайна, современных линий и высокого комфорта, созданное немецкими дизайнерами. Оно обеспечит вашей спине оптимальную поддержку благодаря регулируемому по высоте подголовнику и поясничной опоре. Мягкие подлокотники с 4D-регулировкой обеспечат удобство в течение всего рабочего дня. Механизм качания Donati с функцией фиксации в четырех положениях и сиденьем-слайдером позволит настроить угол наклона для максимального комфорта. Кресло также обладает регулировкой мягкости качания. С надежным газлифтом 3-го класса, крестовиной из нейлона и бесшумными колесами из PU оно прослужит вам долгие годы. Максимальная нагрузка 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

