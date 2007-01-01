Характеристики товара
Описание
Джосетт — дизайнерское кресло для уюта и стильного отдыха. Кресло Джосетт сочетает в себе современную эстетику и максимальный комфорт. Плавные линии корпуса формируют цельный силуэт, создавая ощущение уюта и защищённости. Спинка и мягкие подлокотники обеспечивают удобную поддержку спины и рук, а дополнительная декоративная подушка повышает комфорт и делает посадку ещё более расслабляющей. Объёмное сиденье с мягким наполнением способствует равномерному распределению нагрузки, позволяя с удобством проводить время за отдыхом или общением.
Шенилл — это прочный и износостойкий материал с мягкой, бархатистой текстурой. Он приятен на ощупь, устойчив к повседневным нагрузкам и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Материал отличается высокой цветоустойчивостью и не требует сложного ухода, что делает кресло практичным решением для ежедневного использования.
Надёжные металлические ножки обеспечивают стабильность и долговечность кресла. Конструкция рассчитана на нагрузку до 120 кг, что гарантирует уверенную устойчивость и безопасность при эксплуатации. Благодаря дизайнерскому современному стилю и универсальному оттенку грейдж кресло Джосетт гармонично впишется в гостиную, лаунж-зону или уютный уголок для отдыха. Оно станет не только функциональным элементом мебели, но и стильным акцентом интерьера, создающим атмосферу комфорта и уюта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина750 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота спинки360 мм
- Высота посадочного места 440 мм
- Вес11 кг
- Материал каркасафанера, металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет