Стул Keris, ткань хаки, орех натуральный
Стул Keris, ткань хаки, орех натуральный
14 оценок
20 790
Стул Keris, ткань хаки, орех натуральный - фото 1Стул Keris, ткань хаки, орех натуральный - фото 2
NEW

Стул Keris, ткань хаки, орех натуральный

Артикул: CH-081-578
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Keris - Для тех, кто ищет удобное и практичное решение для обустройства ресторанного пространства. Этот стул прекрасно подойдет для использования в ресторанах, кафе или на террасах. Даже при длительном использовании стул сохраняет свою яркость цвета и первоначальный вид, что подтверждает его высокое качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветзеленый, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности