Характеристики товара
Описание
Кресло Altai — это стильное и технологичное решение для современного офиса, созданное с заботой о комфорте и здоровье сотрудников. Эргономичный дизайн снижает нагрузку на позвоночник, обеспечивая максимальный комфорт в течение всего рабочего дня. 3D-подлокотники регулируются по высоте и углу, а подголовник, настраиваемый по высоте и углу наклона, помогает снять усталость с шеи. Поясничный упор также регулируется для идеальной поддержки спины. Синхромеханизм позволяет настроить глубину и жесткость качания. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное и бесшумное перемещение, не повреждая пол. Кресло идеально подходит для оснащения статусных офисов. Максимальная нагрузка — 140 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина590 мм
- Высота1250/1320 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья650/820 мм
- Вес15.9 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет