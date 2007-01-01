Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Altai SL, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Altai SL
12 оценок
22 490
Товар в корзине. Перейти
Стул компьютерный Altai SL - фото 1Стул компьютерный Altai SL - фото 2Стул компьютерный Altai SL - фото 3Стул компьютерный Altai SL - фото 4

Стул компьютерный Altai SL

Артикул: CH-079-990
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1250/1320 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый
Фотография товара Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный
Фотография товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Altai — это стильное и технологичное решение для современного офиса, созданное с заботой о комфорте и здоровье сотрудников. Эргономичный дизайн снижает нагрузку на позвоночник, обеспечивая максимальный комфорт в течение всего рабочего дня. 3D-подлокотники регулируются по высоте и углу, а подголовник, настраиваемый по высоте и углу наклона, помогает снять усталость с шеи. Поясничный упор также регулируется для идеальной поддержки спины. Синхромеханизм позволяет настроить глубину и жесткость качания. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное и бесшумное перемещение, не повреждая пол. Кресло идеально подходит для оснащения статусных офисов. Максимальная нагрузка — 140 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1250/1320 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья650/820 мм
  • Вес15.9 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия шоколад

99
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Чак серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чак серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 4905
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Чак серый

84
В наличии 166 шт.
Фотография товара Стул «Apriori S» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Apriori S» , произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена

Стул «Apriori S»

47
Фотография товара Cтул Моно, черный букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Моно, черный букле, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Cтул Моно, черный букле

8
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Фирд, серый, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фирд, серый, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Стул Фирд, серый, каркас золото

9
В наличии 169 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Генуя, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7907
6 190 ₽Оптовая цена

Стул Генуя, синий

13
Фотография товара Стул Скалетта, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скалетта, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Скалетта, бежевый

7
Фотография товара Стул Mars полубарный 650, велюр Velutto 51, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mars полубарный 650, велюр Velutto 51, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от9 050

Стул Mars полубарный 650, велюр Velutto 51, ножки металл

9
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus полубарный, бежевый

7
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar cross conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar cross conus, желтый

7
В наличии 18 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Хилтон, серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хилтон, серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кресло Хилтон, серый, коричневый

5
New
Фотография товара Кресло-качалка Rilis, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Rilis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Кресло-качалка Rilis, серый

8
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Halmar Avatar, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Halmar Avatar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Кресло Halmar Avatar, серый

33
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, латте замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, латте замша, произведённого компанией ChiedoCover
от92 390
Оптовая цена

Кресло EGG CHAIR, латте замша

34
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Стерн темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стерн темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло Стерн темно-бирюзовый

7
В наличии 84 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Кресло Smith Н от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smith Н, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Кресло Smith Н

10
Фотография товара Кресло Meyer, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Meyer, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Кресло Meyer, синий, черный

6
Фотография товара Кресло Рица, бежевое, белые подлокотники от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рица, бежевое, белые подлокотники, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Кресло Рица, бежевое, белые подлокотники

46
Настоящее фото товара Кресло Tokane, коричневый жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Кресло Tokane, коричневый жаккард

7
Фотография товара Кресло College HLC-0631-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-0631-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Кресло College HLC-0631-1/Black

6
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые

42
Фотография товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге

87
Фотография товара Барный стул Эссель, фиолетовая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эссель, фиолетовая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Эссель, фиолетовая кожа

82
Фотография товара Стул обеденный Aqua Ткань Темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Aqua Ткань Темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул обеденный Aqua Ткань Темно-зеленый

11
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Olys, велюр Connect 99, ножки металл 32*18 Ral 9005 муар, вышивка на спинке от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, велюр Connect 99, ножки металл 32*18 Ral 9005 муар, вышивка на спинке, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стул Olys, велюр Connect 99, ножки металл 32*18 Ral 9005 муар, вышивка на спинке

14
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Rooney, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Rooney, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99026
15 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Rooney, серый

9
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Gem розовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem розовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem розовый, черный

9
Настоящее фото товара Стул Elis Cross conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Cross conus, серый

5
В наличии 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Icon, ультрамарин, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Icon, ультрамарин, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 59047
10 390 ₽

Стул Icon, ультрамарин, велюр

13
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Стул Todd 4, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Todd 4, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Стул Todd 4, бежевый

8

Товар в корзине

Стул компьютерный Altai SL
Стул компьютерный Altai SL
22 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Хилтон, серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хилтон, серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кресло Хилтон, серый, коричневый

5
New
Фотография товара Кресло-качалка Rilis, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Rilis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Кресло-качалка Rilis, серый

8
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Halmar Avatar, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Halmar Avatar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Кресло Halmar Avatar, серый

33
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, латте замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, латте замша, произведённого компанией ChiedoCover
от92 390
Оптовая цена

Кресло EGG CHAIR, латте замша

34
В наличии 21 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено