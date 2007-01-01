Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EGG CHAIR, серый
50 оценок
56 59038
89 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло EGG CHAIR, серый - фото 1Кресло EGG CHAIR, серый - фото 2Кресло EGG CHAIR, серый - фото 3Кресло EGG CHAIR, серый - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло EGG CHAIR, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло EGG CHAIR, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло EGG CHAIR, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло EGG CHAIR, серый производства ChiedoCover
Распродажа

Кресло EGG CHAIR, серый

Артикул: CH-020-405
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота1230 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло EGG CHAIR, графит
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, графит от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Лорд, велюр оранжевый
Фотография товара Кресло Лорд, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Egg напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении. Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Egg, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизм регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа. В середине ХХ века кресло Egg произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота1230 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые

60
Фотография товара Кресло Амстер беленое дуб, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер беленое дуб, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер беленое дуб, синее

30
Фотография товара Кресло Лора береза, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора береза, голубое

47
Фотография товара Кресло Кэнди велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр серый

26
  • серый
  • розовый
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 14 шт.В пути 24 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый

15
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Серый

6
В наличии 79 шт.
Фотография товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790

Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех

13
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Beige

7
  • черный
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло офисное 007 NEW белый пластик, черная ткань, черная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное 007 NEW белый пластик, черная ткань, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Кресло офисное 007 NEW белый пластик, черная ткань, черная сетка

11
В наличии 64 шт.
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа

13
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79057
13 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр голубой

56
Фотография товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость

15
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Clouds 360, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39052
27 790 ₽Оптовая цена

Стул Clouds 360, белый, черный

15
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Ками, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ками, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стул Ками, желтый

13
Фотография товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа

59
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул Аврора, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Аврора, серо-коричневый

59
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Митч от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Митч

10
Распродажа
Фотография товара Стул Баунти, велюр, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Баунти, велюр, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99038
9 590 ₽

Стул Баунти, велюр, золотой каркас

36
  • белый, золотой
  • коричневый
  • розовый
  • кирпичный
Фотография товара Стул Мист, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, коричневый

15
Фотография товара Стул Henry, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Henry, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Henry, синий

65
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

31
Распродажа
Фотография товара Кресло Хью велюр темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хью велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99022
15 290 ₽Оптовая цена

Кресло Хью велюр темно-зеленый

26
  • бежевый, белый
  • серый
  • зеленый
В наличии 1 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Кресло Visit CF-101, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Visit CF-101, бежевый

5
  • бежевый
  • черный
Фотография товара Кресло офисное Porsche слоновая кость кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche слоновая кость кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche слоновая кость кожа

10
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Кресло для посетителей AL776V, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло для посетителей AL776V, ткань, сетка

8
Фотография товара Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех

7
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл карри, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Кресло Теллинг шенилл карри

9
  • серый
  • синий, серый
  • оранжевый
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Кресло Туфф, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
52 590

Кресло Туфф, капучино

9
В пути 567 шт.
Фотография товара Кресло Энез от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез, произведённого компанией ChiedoCover
56 390

Кресло Энез

6
Фотография товара Кресло Коат, белый, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, белый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, белый, темно-коричневый

5

Товар в корзине

Кресло EGG CHAIR, серый
Кресло EGG CHAIR, серый
от 56 590
89 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79057
13 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр голубой

56
Фотография товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость

15
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Clouds 360, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39052
27 790 ₽Оптовая цена

Стул Clouds 360, белый, черный

15
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Ками, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ками, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стул Ками, желтый

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности