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Диван двухместный Ва-банк

Артикул: CH-068-139
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1080 мм
  • Глубина940 мм
  • Высота970 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

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