Настоящее фото товара Стул Rhythm, серый, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rhythm, серый, каркас серый
9 оценок
2 490
Стул Rhythm, серый, каркас серый - фото 1Стул Rhythm, серый, каркас серый - фото 2Стул Rhythm, серый, каркас серый - фото 3Стул Rhythm, серый, каркас серый - фото 4Стул Rhythm, серый, каркас серый - фото 5

Стул Rhythm, серый, каркас серый

Артикул: CH-080-363
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сидение. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки2440 мм
  • Объём упаковки2.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

