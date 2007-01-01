Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное Solidarity, черный, серый
Кресло офисное Solidarity, черный, серый
8 оценок
27 090
Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 1Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 2Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 3Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 4Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 5Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 6Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 7Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 8Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 9Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 10Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 11Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 12Кресло офисное Solidarity, черный, серый - фото 13
Кресло офисное Solidarity, черный, серый

Артикул: CH-083-887
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина705 мм
  • Высота1070/1145 мм
  • Ширина сиденья565 мм
  • Глубина сиденья530 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современная модель актуального дизайна с усиленными элементами конструкции. Максимальная нагрузка до 200 кг. Плотная набивка и качественный материал обивки обеспечат высокий уровень комфорта.

Справиться с повышенной нагрузкой помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 3 мм и специальными поддерживающими распорками, прочный газпатрон высшего 4-го класса, массивный каркас из фанеры толщиной 15 мм, прочное металлическое основание.
Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Боковые вставки серого цвета выполнены из "дышашей" ткани TW, данное решение способствует дополнительной циркуляции воздуха.
В набивке кресла использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплаутации.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина705 мм
  • Высота1070/1145 мм
  • Ширина сиденья565 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья460/535 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.32 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
