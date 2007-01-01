Характеристики товара
Описание
Современная модель актуального дизайна с усиленными элементами конструкции. Максимальная нагрузка до 200 кг. Плотная набивка и качественный материал обивки обеспечат высокий уровень комфорта.
Справиться с повышенной нагрузкой помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 3 мм и специальными поддерживающими распорками, прочный газпатрон высшего 4-го класса, массивный каркас из фанеры толщиной 15 мм, прочное металлическое основание.
Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Боковые вставки серого цвета выполнены из "дышашей" ткани TW, данное решение способствует дополнительной циркуляции воздуха.
В набивке кресла использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплаутации.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина705 мм
- Высота1070/1145 мм
- Ширина сиденья565 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья460/535 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки22.32 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет