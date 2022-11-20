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Кресло College H-8766L-1/Beige - фото 1

Кресло College H-8766L-1/Beige

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного пластика с мягкими вставками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

Характеристики:

Обивка Кожа PU
Подлокотники Ударопрочный пластик с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Ударопрочный пластик
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 74x74x123 см
Высота спинки 64 см
Высота от пола до сиденья 49-59 см
Ширина сиденья 57 см
Глубина сиденья 48 см
Габариты коробки 70x36x65 см
Объем коробки 0,16
Высота кресла 113-123 см

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Основные характеристики

  • Высота1230 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина740 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый

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