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Стул Q5 (на прутке со столиком), обивка, черный - фото 1Стул Q5 (на прутке со столиком), обивка, черный - фото 2Стул Q5 (на прутке со столиком), обивка, черный - фото 3Стул Q5 (на прутке со столиком), обивка, черный - фото 4
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Стул Q5 (на прутке со столиком), обивка, черный

Артикул: CH-077-896
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Складной стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий.

Преимущества:

  • Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
  • Универсальность - подходит для разных мероприятий;
  • Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
  • Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
  • Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина435 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный, хромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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