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Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

Артикул: CH-016-959
88 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.
Данный образец стула имеет обивку из велюра Bella 15, опора металл на поворотной основе цвет черный Ral 9005.

Габаритные размеры стула могут варьироваться в диапазоне 10 мм


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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