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Настоящее фото товара Кресло Токио, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Токио
12 оценок
21 990
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Кресло Токио - фото 1

Кресло Токио

Артикул: CH-068-631
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота770 мм
  • Материалалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Токио - это сочетание стиля и комфорта. Изготовленное из алюминия с порошковым покрытием, имитирующим дерево, кресло устойчиво к ультрафиолетовому излучению и обладает долговечностью. Сидение и спинка кресла выполнены из роупа диаметром 6 мм светло-серого цвета, что придает креслу современный и стильный вид. Сиденье обеспечивает мягкость и комфорт при использовании. Выбирая кресло Самос, вы получаете стильный, качественный и удобный продукт, который прослужит вам долгое время и подарит комфорт при использовании.



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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота770 мм
  • Материалалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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