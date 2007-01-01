Характеристики товара
Описание
Кресло Токио - это сочетание стиля и комфорта. Изготовленное из алюминия с порошковым покрытием, имитирующим дерево, кресло устойчиво к ультрафиолетовому излучению и обладает долговечностью. Сидение и спинка кресла выполнены из роупа диаметром 6 мм светло-серого цвета, что придает креслу современный и стильный вид. Сиденье обеспечивает мягкость и комфорт при использовании. Выбирая кресло Самос, вы получаете стильный, качественный и удобный продукт, который прослужит вам долгое время и подарит комфорт при использовании.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина610 мм
- Высота770 мм
- Материалалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет