Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Frame, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Frame, черный
15 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Frame, черный - фото 1Кресло Frame, черный - фото 2Кресло Frame, черный - фото 3Кресло Frame, черный - фото 4Кресло Frame, черный - фото 5
NEW

Кресло Frame, черный

Артикул: CH-083-650
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Популярное и доступное кресло с улучшенной эргономикой спинки. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.

В обивке кресла использована прочная и износостойкая ткань ST. Материал неприхотлив в уходе, не имеет тенденций к выцветанию.
Основание сиденья - фанера.
Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости.
Модель оснащена механизмом «Перманент-контакт», который позволяет регулировать наклон, высоту спинки и глубину посадки.
Кресла отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья390/520 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.68 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), бежевый

6
Фотография товара Диван Фред 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Фред 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390
Оптовая цена

Диван Фред 2х местный

74
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый

9
Фотография товара Диван Sofa двухместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Sofa двухместный

57
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Comfy, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Comfy, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена

Стул Comfy, черный

11
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Velutto 32, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Velutto 32, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
15 49042
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Velutto 32, ножки бук

102
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs City S, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs City S, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99041
18 390 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs City S, коричневое

26
В наличии 48 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Диван Хопи 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хопи 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 990
Оптовая цена

Диван Хопи 2х местный

37
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа

82
В наличии 36 шт.
Фотография товара Диван «Сорренто» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван «Сорренто», произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена

Диван «Сорренто»

49

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Лагуна 21, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Кресло Лагуна 21

10
Настоящее фото товара Кресло Вип 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Кресло Вип 1Д

5
Настоящее фото товара Кресло Орион 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Кресло Орион 2ХС

12
Настоящее фото товара Кресло Импреза Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Кресло Импреза Люкс

13
Настоящее фото товара Кресло Танго 2П, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло Танго 2П

12
Настоящее фото товара Кресло Омега, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Омега

5
Настоящее фото товара Кресло Техно Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Кресло Техно Люкс

15
Настоящее фото товара Кресло Хилтон 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена

Кресло Хилтон 1Д

9
Фотография товара Кресло Kent Н/П, хром, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Н/П, хром, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Кресло Kent Н/П, хром, сетка

10
New
Фотография товара Кресло Plinth от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Plinth, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Plinth

8

Товар в корзине

Кресло Frame, черный
Кресло Frame, черный
5 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), бежевый

6
Фотография товара Диван Фред 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Фред 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390
Оптовая цена

Диван Фред 2х местный

74
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый

9
Фотография товара Диван Sofa двухместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Sofa двухместный

57
В наличии 15 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности