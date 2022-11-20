Характеристики товара
Описание
Современное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфортное положение легко выбрать благодаря механизму регулировки высоты и качания Top Gun.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77 x 32.5 x 58
Вес брутто: 17 кг.
Объем: 0,145 м3
Основные характеристики
- Высота1100/1200 мм
- Ширина630 мм
- Глубина690 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай