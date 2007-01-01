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Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное
26 оценок
12 69051
25 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное - фото 1Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное - фото 2Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное - фото 3Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное - фото 4Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное - фото 5
Распродажа

Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное

Артикул: CH-008-536
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1140 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло ТопЧеирс Атлант офисное черное обивка экокожа, механизм качания Топ Ган

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1140 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Вес15.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки310 мм
  • Вес упаковки17.2 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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