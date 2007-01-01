Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло ТопЧеирс Атлант офисное черное обивка экокожа, механизм качания Топ Ган
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина630 мм
- Высота1140 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Вес15.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки310 мм
- Вес упаковки17.2 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет