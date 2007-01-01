Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, графит, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EGG CHAIR, графит
39 оценок
64 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло EGG CHAIR, графит - фото 1Кресло EGG CHAIR, графит - фото 2Кресло EGG CHAIR, графит - фото 3Кресло EGG CHAIR, графит - фото 4Кресло EGG CHAIR, графит - фото 5

Кресло EGG CHAIR, графит

Артикул: CH-020-413
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота580 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Честер кресло
Фотография товара Честер кресло от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло EGG CHAIR, серый
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Egg напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении. Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Egg, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизмом регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа. В середине ХХ века кресло Egg произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота580 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал сиденьязамша
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, алый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, алый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, алый

73
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29055
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр синий

26
  • розовый
  • синий
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Вега эмаль, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега эмаль, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега эмаль, серое

31
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 180
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый

12
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 99 шт.
Фотография товара Кресло-кровать Мэдисон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Мэдисон, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена

Кресло-кровать Мэдисон

11
Фотография товара Кресло College HLC-2413L-1/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2413L-1/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Кресло College HLC-2413L-1/Grey

6
Фотография товара Кресло College H-2899FX-1-7/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-2899FX-1-7/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло College H-2899FX-1-7/Red

8
  • красный, белый
  • синий, белый
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло Канг, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр розовый

10
Фотография товара Кресло Heln, желтая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Heln, желтая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, желтая рогожка

13
Фотография товара Кресло Классио шоколадное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Классио шоколадное, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Кресло Классио шоколадное

6
  • коричневый
  • черный
  • бежевый

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар

12
Фотография товара Стул Чиф бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф бежевый

43
Распродажа
Фотография товара Стул Саранда графитовый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда графитовый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7903
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда графитовый / черный глянец

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Asti Ткань Капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Капучино

5
В наличии 109 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, пятилучие, пудровый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пятилучие, пудровый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пятилучие, пудровый, черный

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс Орендж, велюр Велутто 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас РАЛ 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс Орендж, велюр Велутто 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас РАЛ 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс Орендж, велюр Велутто 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас РАЛ 9005

12
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа черная

57
В наличии 43 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло деревянный для дома Фенди, каркас коричневый, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянный для дома Фенди, каркас коричневый, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло деревянный для дома Фенди, каркас коричневый, велюр бежевый

5
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Флекс Оригинал, велюр, бежевый

6
В наличии 81 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, черный, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, черный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, черный, металл

9
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Касимиро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Касимиро, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Кресло Касимиро

62
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло Lecco, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Кресло Lecco, бежевое

45
  • розовый
  • бежевый
Фотография товара Кресло Visit Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 080
Оптовая цена

Кресло Visit Сетка Черный

5
В наличии 361 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Вэйл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 29019
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Вэйл бежевый

26
  • бежевый
  • серый
  • темно-серый
  • белый
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый

9
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло Embrace от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Embrace, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена

Кресло Embrace

6
Фотография товара Кресло Кэнди велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло Кэнди велюр бежевый

8
  • серый
  • розовый
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 3 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Кресло Принципл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Принципл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
154 990

Кресло Принципл, серый

11
Фотография товара Кресло Медсон Вуд, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Медсон Вуд, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 990

Кресло Медсон Вуд, серый, черный

11
Настоящее фото товара Кресло Титул колор, ротанг, ткань, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
53 790

Кресло Титул колор, ротанг, ткань, зеленый

9

Товар в корзине

Кресло EGG CHAIR, графит
Кресло EGG CHAIR, графит
от 64 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар

12
Фотография товара Стул Чиф бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф бежевый

43
Распродажа
Фотография товара Стул Саранда графитовый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда графитовый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7903
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда графитовый / черный глянец

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Asti Ткань Капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Капучино

5
В наличии 109 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности