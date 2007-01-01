Характеристики товара
Описание
Кресло Грасп — современный комфорт и надежность. Кресло Грасп выполнено в современном стиле и отличается лаконичным дизайном, который легко впишется в каждый интерьер. Универсальный оттенок мокко придает модели элегантность и уют, создавая гармоничное пространство для отдыха и общения.
Обивка кресла выполнена из шенилла — прочного и мягкого мебельного материала с приятной текстурой. Шенилл отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к повседневным нагрузкам и долго сохраняет первоначальный внешний вид. Материал приятен на ощупь, не выцветает со временем и прост в уходе, что делает кресло идеальным для ежедневного использования.
Каркас кресла изготовлен из металла, что обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции. Модель рассчитана на нагрузку до 200 кг, сохраняя стабильность и комфорт даже при интенсивной эксплуатации. Ножки из прочного пластика обеспечивают дополнительную устойчивость и защищают напольное покрытие от повреждений.
Эргономичная форма кресла поддерживает комфортное положение тела, позволяя расслабиться после рабочего дня или провести время в приятной обстановке. Грасп станет отличным выбором как для дома, так и для общественных пространств, сочетая стиль, надежность и удобство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина730 мм
- Высота690 мм
- Ширина сиденья515 мм
- Глубина сиденья525 мм
- Высота спинки280 мм
- Высота посадочного места 410 мм
- Вес13 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка200
- Материал ножекпластик
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Вес упаковки15.5 кг
- Объём упаковки0.39 м3
- Габариты упаковки для логистики780
- Изделия стопируютсяНет