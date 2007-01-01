Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Ессей, песочное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ессей, песочное
32 оценки
35 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Ессей, песочное - фото 1Кресло Ессей, песочное - фото 2Кресло Ессей, песочное - фото 3Кресло Ессей, песочное - фото 4

Кресло Ессей, песочное

Артикул: CH-020-011
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес14.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Форест, песочный
Фотография товара Кресло Форест, песочный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Балатон, синее
Фотография товара Кресло Балатон, синее от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло с тканевой обивкой цвета Охра и каркасом цвета Венге структура.

Кресло «Ессей» - однозначно одна из самых ярких и необычных моделей. Его основание – эргономичные ламели – образец минимализма. Вы не найдете в кресле «Ессей» ни одной лишней детали. Модель не имеет подлокотников, а основой служит простой и исключительно крепкий каркас.

Ключевая особенность кресла «Ессей» - оригинальный дизайн кресла. Оно обязательно впечатлит всех, в особенности любителей необычных авторских интерьеров. А в сочетании с пуфом «Ессей» они создадут неповторимый интерьерный ансамбль.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес14.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло груша Рикард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло груша Рикард, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Кресло груша Рикард

38
Фотография товара Кресло Вега сосна, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега сосна, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега сосна, желтое

40
Фотография товара Полукресло Флорида, спинка гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен

43
Фотография товара Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 800
Оптовая цена

Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный

13
  • красный, черный
  • черный
  • серый
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Skill Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Skill Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 770
Оптовая цена

Кресло Skill Сетка Черный

7
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Черный

10
В наличии 97 шт.
Хит
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый

7
В наличии 93 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый

15
  • черный
  • серый
В наличии 64 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3827/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3827/Blue

6
  • голубой, черный
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL768, ткань, сетка

7
В наличии 40 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, маренго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, маренго, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул мягкий, велюр, металл, черный, маренго

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Росс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, серый

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех

15
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый

14
Фотография товара Стул компьютерный Лайк, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лайк, серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул компьютерный Лайк, серый

6
  • серый
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Санто, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Санто, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Стул Санто, бежевый

5
Фотография товара Стул Маринет, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маринет, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Маринет, велюр, серый

26
В наличии 27 шт.
Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Стул компьютерный Макс LB, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Макс LB, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул компьютерный Макс LB, серый

5
  • черный
  • серый
В наличии 41 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Хит
Фотография товара Кресло лофт Хэнк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
от17 39048
32 990 ₽

Кресло лофт Хэнк

101
Фотография товара Кресло Роза Вейв от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роза Вейв, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790

Кресло Роза Вейв

35
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99038
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр розовый

26
  • розовый
  • синий
Фотография товара Кресло Минамино, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Минамино, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Минамино, бежевое

37
  • синий
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-B Grey

5
  • черный
  • серый
Фотография товара Кресло Кэнди велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло Кэнди велюр бежевый

8
  • серый
  • розовый
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 3 шт.В пути 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, серый, коричневый

9
Фотография товара Кресло Сатори, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло Сатори, серый

15
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, бежевый, черный, велюр

9
Новинка
Фотография товара Кресло Виста, экокожа, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Виста, экокожа, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Кресло Виста, экокожа, темно-серый

10
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Кресло Ессей, песочное
Кресло Ессей, песочное
35 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, маренго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, маренго, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул мягкий, велюр, металл, черный, маренго

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Росс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, серый

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех

15
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности