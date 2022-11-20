Товар в корзине. Перейти
Кресло Ессей, песочное - фото 1Кресло Ессей, песочное - фото 2

Кресло Ессей, песочное

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Форест, песочный
Кресло Форест, песочный
Следующий Кресло Балатон, синее
Кресло Форест, песочный

Характеристики товара

Описание

Кресло с тканевой обивкой цвета Охра и каркасом цвета Венге структура.

Кресло «Ессей» - однозначно одна из самых ярких и необычных моделей. Его основание – эргономичные ламели – образец минимализма. Вы не найдете в кресле «Ессей» ни одной лишней детали. Модель не имеет подлокотников, а основой служит простой и исключительно крепкий каркас. Ключевая особенность кресла «Ессей» - оригинальный дизайн кресла. Оно обязательно впечатлит всех, в особенности любителей необычных авторских интерьеров. А в сочетании с пуфом «Ессей» они создадут неповторимый интерьерный ансамбль.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина930 мм
  • Вес14.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
17

Кресло Артис королевский синий

В наличии 16 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
3

Кресло Харис серый

В наличии 80 шт.
Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 13 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
3

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 22 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
8Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 1 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 78 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 87 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49047
15 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Кристи оливковое

В наличии 1 шт.
С этим товаром покупают
Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
33Хит

Стол Лидер 2

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
38Хит

Стул Патрик 20мм

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
37

Стол Лидер 6

Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽
30

Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
21

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
34

Стол Лидер 10

Чехол для стола 06Настоящее фото товара Чехол для стола 06, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
28

Чехол для стола 06

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65028
2 280 ₽
33

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

Стул Хит 25мм - золото, коричневая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65025
2 190 ₽
16

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден