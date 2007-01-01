Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Marinete, велюр, синий
11 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Marinete, велюр, синий - фото 1Стул Marinete, велюр, синий - фото 2Стул Marinete, велюр, синий - фото 3Стул Marinete, велюр, синий - фото 4Стул Marinete, велюр, синий - фото 5

Стул Marinete, велюр, синий

Артикул: CH-079-878
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tik, бежевый
Фотография товара Стул Tik, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул обеденный Bertoia черный
Фотография товара Стул обеденный Bertoia черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Felix — это сочетание уюта и лаконичного дизайна, идеально подходящее для кухни, балкона, дачи или интерьера кафе. Его мягкое сиденье, обитое приятным на ощупь велюром, приглашает к долгим завтракам и уютным беседам. Оранжевый оттенок добавляет интерьеру теплоты и уюта. Эргономичная форма спинки с легкой изогнутостью и глубокая посадка обеспечивают комфортную поддержку. Геометрическая стежка придает модели стильный объемный эффект, а визуально сглаженные формы делают силуэт особенно современным. Ножки выполнены из прочного металла в чёрном цвете, что обеспечивает устойчивость и визуальный контраст с обивкой. Модель отлично впишется как в минималистичный, так и в более уютный интерьер. Стул не имеет подлокотников, что делает его компактным решением для ограниченных пространств и позволяет легко задвигать под стол. Его удобно использовать в домашних и общественных зонах, где важны комфорт, практичность и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22.40 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ

146
В корзине
В шоуруме
Фотография товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

46
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Vitla, белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vitla, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул Vitla, белый/ натуральный

40
В корзине
Настоящее фото товара Стул Halmar K312, бежевый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Halmar K312, бежевый/ черные ножки

78
В корзине
Фотография товара Стул Arkebuz, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Arkebuz, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул Arkebuz, серый

57
В корзине
Фотография товара Стул Verno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Стул Verno, серый

64
В корзине
Фотография товара Стул Сент-Джонс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сент-Джонс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Сент-Джонс, бежевый

45
В наличии 37 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Эдмонтон, пластиковый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Эдмонтон, пластиковый, серый

37
В наличии 51 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Barbican от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Barbican, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул Barbican

88
В корзине
Фотография товара Стул Herman, серый, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, серый, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул Herman, серый, велюр, белый каркас

8
В наличии 11 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от52 190
Оптовая цена

Стол обеденный Кенвуд

30
В наличии 13 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Cтол Vega, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Cтол Vega, D1000

37
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Аделиция 110 файн-лайн / графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Аделиция 110 файн-лайн / графит, произведённого компанией ChiedoCover
от15 8902
16 090 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Аделиция 110 файн-лайн / графит

47
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Стол обеденный Колими от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от105 490
Оптовая цена

Стол обеденный Колими

38
В наличии 14 шт.
В корзине
Фотография товара Стол обеденный Amily, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Amily, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
75 390

Стол обеденный Amily, черный мрамор

12
В наличии 25 шт.
В корзине
Фотография товара Стол обеденный Актан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Актан, произведённого компанией ChiedoCover
от107 190
Оптовая цена

Стол обеденный Актан

185
В корзине
Фотография товара Стол деревянный Lorini белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол деревянный Lorini белый

44
В наличии 13 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от119 990
Оптовая цена

Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый

50
В корзине
Фотография товара Стол кухонный legend от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кухонный legend, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол кухонный legend

33
В корзине
Хит
Фотография товара Стол обеденный Khalida от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Khalida, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99049
34 990 ₽

Стол обеденный Khalida

34
В корзине

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул Форли светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли светло-серый

39
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, светло-бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, светло-бежевый

9
В наличии 100 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, белый , произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, белый

10
В наличии 100 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Prism, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, капучино

13
В наличии 100 шт.
В корзине
Фотография товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, горячий шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, горячий шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, горячий шоколад

6
В корзине
Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Серый

6
В наличии 6 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Hes, голубой, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hes, голубой, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 5903
9 790 ₽

Стул Hes, голубой, велюр

15
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Greentown, коричневый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Greentown, коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Greentown, коричневый, экокожа

7
В наличии 217 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый

15
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый

7
В корзине

Товар в корзине

Стул Marinete, велюр, синий
Стул Marinete, велюр, синий
5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от52 190
Оптовая цена

Стол обеденный Кенвуд

30
В наличии 13 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Cтол Vega, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Cтол Vega, D1000

37
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Аделиция 110 файн-лайн / графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Аделиция 110 файн-лайн / графит, произведённого компанией ChiedoCover
от15 8902
16 090 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Аделиция 110 файн-лайн / графит

47
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Стол обеденный Колими от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от105 490
Оптовая цена

Стол обеденный Колими

38
В наличии 14 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено