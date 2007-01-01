Характеристики товара
Описание
Кресло для руководителя высшего звена Парламент своим внешним видом говорит, что его владелец не разменивается по мелочам. Сохранив классические черты, кресло Парламент привлекает внимание оригинальными решениями в стиле Хай-Тек. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями защиты окружающей среды. Роскошное кресло также имеет выдвижную опору для ног, которая позволяет принять максимально комфортное положение, недоступное в большинстве других моделей. Почувствуйте себя Big Boss. Выдвижная подножка для поддержки ног позволяет принять лежачее положение в минуты отдыха, снимает нагрузку с позвоночника, улучшает кровообращение. Хромированный газ-патрон, ролики с вставкой "хром", хромированные части подлокотника делают модель стильной, с элементами дизайна в стиле хай-тек. Кресло подойдет людям высокого роста, плотной комплекции.Максимальная нагрузка 120 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:27.2
Объем,м3:0,24
Количество мест:1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина830 мм
- Ширина750 мм
- Высота1240 мм
- Материалэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет