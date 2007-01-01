Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа
Механизм: Топган Мульти
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: пластик
Ролики: для паркета
Вес: 17,1 кг
Объем: 0,162 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина480 мм
- Высота1110/1190 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес15.8 кг
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки315 мм
- Вес упаковки17.50 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет