+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Кресло компьютерное Drive от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло компьютерное Drive

          4.6
          Оптовая цена
          от 15 090 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Кресло компьютерное Drive
          Кресло компьютерное Drive
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Кресло компьютерное Drive

          4.6
          15090 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Кресло игровое VIKING ZOMBIE A4
          Кресло игровое VIKING ZOMBIE A4
          Следующий Кресло компьютерное Lotus S10 экокожа красный
          Кресло компьютерное Lotus S10 экокожа красный

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Глубина480 мм
          • Высота до сиденья430/510 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина460 мм
          • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
          • Высота1110/1190 мм

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Камила
          Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Самба с пюпитром
          Настоящее фото товара Подставка для ног Гилберт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подставка для ног Гилберт
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло компьютерное Lotus S4 ткань
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый
          Настоящее фото товара Кресло игровое 771N/GREY-BL две подушки, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло игровое 771N/GREY-BL две подушки, экокожа
          Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
          125 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1

          Другие товары из раздела компьютерные кресла оптом

          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
          112 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло компьютерное эргономичное Kulik Diamond
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch, произведённого компанией ChiedoCover
          95 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet, произведённого компанией ChiedoCover
          78 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand, произведённого компанией ChiedoCover
          61 600 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal, произведённого компанией ChiedoCover
          63 300 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло компьютерное эргономичное Kulik Royal
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business, произведённого компанией ChiedoCover
          64 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial, произведённого компанией ChiedoCover
          37 700 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Victory, произведённого компанией ChiedoCover
          50 700 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Victory
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid, произведённого компанией ChiedoCover
          46 300 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid