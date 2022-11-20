Характеристики товара
Описание
Современный журнальный столик в скандинавском стиле. Столик идеально впишется в интерьер в светлых тонах и дополнит природными мотивами.
Столешница выполнена из МДФ с покрытием из шпона. Ножки из массива дерева гармонично сочетаются со столешницей и выдерживают нагрузку до 60 кг. Под столешницей предусмотрена дополнительная полка для хранения книг или журналов.
Высота столика: 50 см. Размеры: 40*40 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 48*47*14
Масса брутто: 5,700
Объем: 0,032
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота500 мм
- Толщина столешницы18 мм
- Вес4.65 кг
- Максимальная нагрузка600 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки5.70 кг