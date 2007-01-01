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Настоящее фото товара Столик Stiff, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Столик Stiff, светлое дерево
26 оценок
7 99051
16 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Столик Stiff, светлое дерево - фото 1Столик Stiff, светлое дерево - фото 2Столик Stiff, светлое дерево - фото 3Столик Stiff, светлое дерево - фото 4Столик Stiff, светлое дерево - фото 5
Распродажа

Столик Stiff, светлое дерево

Артикул: CH-050-082
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота500 мм
  • Вес4.65 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Stiff 40*40 светлое дерево ножки из массива дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота500 мм
  • Вес4.65 кг
  • Максимальная нагрузка600 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки5.7 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Габариты упаковки для логистики480
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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