Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Stiff 40*40 светлое дерево ножки из массива дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота500 мм
- Вес4.65 кг
- Максимальная нагрузка600 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки5.7 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Габариты упаковки для логистики480
- Изделия стопируютсяНет