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Столик Stiff, светлое дерево

Артикул: CH-050-082
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный журнальный столик в скандинавском стиле. Столик идеально впишется в интерьер в светлых тонах и дополнит природными мотивами.
Столешница выполнена из МДФ с покрытием из шпона. Ножки из массива дерева гармонично сочетаются со столешницей и выдерживают нагрузку до 60 кг. Под столешницей предусмотрена дополнительная полка для хранения книг или журналов.
Высота столика: 50 см. Размеры: 40*40 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 48*47*14
Масса брутто: 5,700
Объем: 0,032

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота500 мм
  • Толщина столешницы18 мм
  • Вес4.65 кг
  • Максимальная нагрузка600 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки5.70 кг

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