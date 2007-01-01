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Настоящее фото товара Кресло Клео, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Клео, хром, черный
13 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Клео, хром, черный

Артикул: CH-088-295
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1000/1140 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло оператора имеет ярко выраженную эргономику спинки и сиденья, что обеспечивает комфортную посадку. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1000/1140 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490/630 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки614 мм
  • Высота упаковки655 мм
  • Глубина упаковки312 мм
  • Вес упаковки13.2 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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