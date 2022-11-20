Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
705 x 585 x 515 мм
Вес
5.53 кг
Объем
0.053 куб. м
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина500 мм
- Глубина520 мм
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
705 x 585 x 515 мм
Вес
5.53 кг
Объем
0.053 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный