Характеристики товара
Описание
Широко расставленные ножки из массива гевеи и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкой ткани обеспечивает комфорт и уют.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 69*39*63
Вес брутто: 12,50
Объем: 0,17
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина760 мм
- Высота825 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Каркасметалл
- Материал сиденьярогожка
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай