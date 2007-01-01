Характеристики товара
Описание
Стул Тилль — современный комфорт и стиль для вашего интерьера. Обивка стула выполнена из букле — ткани с характерной текстурой, которая отличается износостойкостью и приятна на ощупь.
Благодаря своим волокнам, букле обладает хорошей воздухопроницаемостью, что обеспечивает комфорт при длительном сидении. Кроме того, букле обладает отличной цветоустойчивостью и легко очищается от загрязнений, что делает его идеальным материалом для мебели в доме или общественных местах.
Стул оснащен широким сиденьем и спинкой с мягкими подлокотниками, что способствует комфортному положению и поддержке. Наполнитель ППУ (уплотненный мебельный поролон) делает посадку удобной и приятной даже при длительном сидении.
Ножки и каркас стула выполнены из прочной стали, что гарантирует его надежность и долговечность. Максимальная нагрузка составляет 120 кг. Стул Тилль подходит для любого интерьера — от дома и кухни до ресторана и кафе. Его элегантный дизайн идеально впишется в современные пространства, подчеркивая их стиль и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина630 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота спинки350 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасасталь
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножексталь
- Цветбежевый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки615 мм
- Высота упаковки605 мм
- Глубина упаковки880 мм
- Вес упаковки14.5 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Габариты упаковки для логистики880
- Изделия стопируютсяНет